Capodanno con il botto: Jesolo festeggia un ottimo inizio di 2023

Trenta strutture aperte, picchi da tutto esaurito, il ritorno degli stranieri anche d’inverno e cinquecento posti di lavoro creati.

Sono i dati che emergono dal primo bilancio tracciato da Aja sul fine settimana, quello contrassegnato dalla festa di Capodanno che ha richiamato in città molti turisti, che hanno approfittato per fermarsi a Jesolo. “Il ritorno a pieno regime degli eventi – commenta il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini – ha indubbiamente portato beneficio alle attività economiche di Jesolo, dalla ricettività alberghiera, alla ristorazione, ai negozi. Avere potuto beneficiare anche della festa di Capodanno, ha contribuito a dare ulteriore vitalità, come testimoniano i numeri”.

I primi: 30 strutture aperte. “Da questo punto di vista vanno ringraziati i colleghi per avere creduto nel progetto, da chi tiene aperto annualmente, garantendo un servizio alla città, a quanti hanno visto in queste festività una importante opportunità. Cosa che ha generato anche occupazione, con quasi 500 lavoratori impiegati nelle sole strutture alberghiere”. Bene i dati statistici. “Possiamo parlare di un ottimo andamento, con punte da tutto esaurito. C’è voglia di vacanza, c’è voglia anche di mare d’inverno, anche da parte degli stranieri: basti pensare che abbiamo avuto, sul totale, un 11% circa dalla Germania, 9% dall’Austria e 2% dalla Svizzera, oltre che da altri Paesi. Sono dati significativi, che evidenziano, confermandolo, quanto il brand Jesolo sia molto forte in ogni periodo dell’anno; l’importante è continuare a lavorare per dare servizi, ma anche occasioni per frequentare la nostra città, come per l’appunto gli eventi di Natale e Capodanno”.

Da questo punto di vista Contarini evidenzia il gioco di squadra. “Va ringraziata l’amministrazione comunale per avere creato tutti gli eventi di cui stiamo godendo, ma anche tutti coloro, tra associazioni e imprenditori, che hanno dato il loro apporto per arrivare a questi risultati. Jesolo, venti anni fa, è stata la prima località turistico-balneare a credere che si potesse vivere anche d’inverno ed oggi stiamo raccogliendo i frutti di questi investimenti. Dobbiamo continuare su questa strada, rafforzando gli sforzi su tutti i fronti”. Per il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori i dati di questi giorni sono significativi per la stagione estiva. “Fra qualche giorno tracceremo un quadro sull’andamento di queste festività, unitamente a quanto prevediamo per la prossima stagione: direi, in ogni caso, che ci sono tutti i presupposti per vivere un’altra estate da protagonisti”.