Export, nel primo trimestre 2021 perdite a Venezia per 36 milioni di euro

In un quadro di crisi economica globale e di emergenza sanitaria, i valori delle esportazioni delle imprese dei territori di Venezia e Rovigo, nel I trimestre del 2021 sono diminuite dell’11,4% rispetto al medesimo periodo del 2020. Nell’area metropolitana di Venezia, nei primi tre mesi del 2021 sono stati esportati beni per oltre 1,1 miliardi di euro, ovvero il 3,1% in meno rispetto al 2020, con una perdita totale superiore a 36 milioni di euro.

A rivelarlo sono i dati del I trimestre 2021 sull’export elaborati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che per sostenere il rilancio delle imprese sui mercati internazionali presidiati negli anni e la loro competitività, stanzia a partire dal 21 luglio 2021 oltre 200 mila euro di contribuiti a fondo perduto, sotto forma di voucher, a favore delle mpmi delle due province. L’obiettivo del bando è quello di sostenere progetti di “Marketing Internazionale”, che favoriscano l’avvio o il consolidamento della presenza delle mpmi all’estero attraverso lo sviluppo di un piano strategico digitale, che aiuti a demolire le distanze fisiche, crei mercati potenzialmente infiniti e dia libero accesso all’offerta di prodotti e servizi in qualsiasi momento.

Il contributo di massimo 7 mila euro a impresa servirà a sostenere le spese per lo sviluppo di canali di promozione e commercializzazione digitale, per la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera; per lo sviluppo delle competenze interne attraverso l’utilizzo in impresa di temporary export manager e digital export manager in affiancamento al personale aziendale e per l’adozione di modelli di “virtual matchmaking”, che possano sostituire la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all’estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia.