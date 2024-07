In Veneto calano gli incidenti sul lavoro. «Ma si parla ancora troppo poco di sicurezza»

Più si è in avanti con l’età, più aumenta il rischio di farsi male sul luogo di lavoro. Non solo, sono gli stranieri a infortunarsi maggiormente. E tra le categorie a rischio ci sono soprattutto l’edilizia e la metalmeccanica. Sono alcuni degli elementi emersi nella tavola rotonda che si è tenuta ieri mattina alla Cittadella dell’Edilizia di Marghera, dove sono intervenuti i segretari generali nazionali della Filca (edilizia) Enzo Pelle e della Fim (metalmeccanici), Ferdinando Uliano, oltre ai segretari generali veneti delle stesse categorie, Francesco Orrù (Filca) e Nicola Panarella (Fim), 170 delegati, il segretario generale della Cisl Veneto, Gianfranco Refosco, il direttore di Inail Veneto, Enza Scarpa e il docente di Ca’ Foscari Venezia, Giovanni Finotto.

Denunce di infortuni in calo

Nell'occasione sono stati presentati i risultati della ricerca “La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” della Fondazione Corazzin, che ha fornito un quadro molto chiaro non solo a livello nazionale ma pure regionale e provinciale. Ebbene, i morti sul lavoro in Veneto nel 2023 sono stati 101, mentre nell’ultimo decennio gli anni neri sono stati il 2022 (con 129 decessi), il 2016 (con 128) e il 2018 (con 125). Oltre 120 morti si sono registrati pure nel 2015 (con 124) e nel 2013 (con 123). Lo scorso anno, la provincia di Verona ha fatto segnare il maggior numero di vittime (32), seguita da Venezia (20) e Treviso (17). Riguardo alle denunce degli infortuni, nel 2023 in Veneto sono state 69.643, in discesa rispetto agli anni precedenti; anche qui, la provincia scaligera fa segnare il numero più alto (14.132), seguita da Vicenza (13.457) e Padova (13.200). Sopra le 10 mila troviamo Treviso (con 12.301) e Venezia (11.700).

I settori più colpiti

Altro aspetto riguarda i numeri legati ai morti e denunce in Veneto per nazionalità, dove l’incidenza straniera nel rapporto tra infortuni e occupati si fa sentire più di quella italiana. E ancora, le malattie professionali denunciate in Veneto nel 2022 sono state 3.919, dietro a regioni come Toscana (9.234), Marche (5.907) Emilia-Romagna (5.691), Sardegna (5.084), Puglia (4.806), Lazio (4.203) e Abruzzo (3.992). In totale, in Italia è il numero è stato di 60.643. Tra le categorie a rischio, guardando al periodo 2018-2023, troviamo chi lavora nella fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), lavori di costruzioni specializzati, fabbricazione di macchinari e apparecchiature, attività di servizi per edifici e paesaggio e costruzione di edifici. «Mi auguro che a livello italiano si chiuda, almeno, la vicenda della patente a punti, partendo con una sperimentazione nell’edilizia per poi allargarla agli altri settori - ha detto Enzo Pelle, segretario nazionale della Filca Cisl -. Si parla ancora troppo poco di sicurezza, non è un tema marginale ma serve sensibilizzare di più».