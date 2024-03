Infortuni sul lavoro, Veneto entra in zona bianca. Ma i morti registrati in un mese sono già due

«Nel primo mese dell’anno il Veneto conta già due vittime sul lavoro. Una situazione non troppo diversa dalla fine di gennaio del 2023 quando i decessi registrati erano 3. Anche se il Veneto nel primo mese dell’anno entra in zona bianca con un’incidenza di mortalità ben al di sotto della media nazionale». Sono le parole di Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre, sulle prime proiezioni dell’emergenza.

I dati

A fine gennaio 2024 il rischio di infortunio mortale in Veneto (0,5 morti per milione di occupati) risulta inferiore alla media nazionale, pari a 1,4. Verona è l’unica a trovarsi in zona rossa con un’incidenza di mortalità pari a 2,4. Le due vittime di gennaio sono state registrate a Verona e Padova. Sono 4.959 le denunce di infortunio complessive su un totale, in Italia, di 42.166. Vale a dire circa il 11,8% di quelle rilevate a livello nazionale.

A Treviso il numero più elevato di denunce

È la provincia di Treviso quella con il maggior numero di denunce totali di infortunio (1.021), seguita da: Vicenza (977), Verona (951), Padova (867), Venezia (774), Belluno (222) e Rovigo (147). Sono 1.702 le denunce di infortunio totali delle donne lavoratrici e 3.257 quelle degli uomini. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro delle lavoratrici sono state 1.346, mentre quelle dei lavoratori 2.850.

