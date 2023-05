Veneto, nel 2023 una crescita di quasi 44mila posti di lavoro dipendente

Prosegue su livelli elevati la crescita occupazionale in Veneto nell’arco del 2023. Nel mese di aprile il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e di apprendistato ha superato le 15mila posizioni lavorative in più, per un bilancio complessivo che si attesta a +43.900 posti di lavoro dall’inizio dell’anno.

Saldo positivo anche per i contratti a tempo indeterminato

Anche in virtù delle dinamiche stagionali che caratterizzano il periodo, in occasione delle festività pasquali e in vista della stagione estiva, a determinare tale risultato positivo contribuisce in particolare il lavoro a termine, che tra gennaio e aprile fa registrare 24.500 posizioni a tempo determinato in più (+11.400 nel solo mese di aprile) e un incremento delle assunzioni pari al +6% rispetto all’anno precedente. L’aumento delle stabilizzazioni e la diminuzione delle cessazioni determinano un saldo positivo anche per i contratti a tempo indeterminato (+18.900), mentre l’apprendistato mostra un saldo di 500 posizioni lavorative in più, tutte concentrate nell’ultimo mese. I dati parziali sul lavoro somministrato (gennaio-marzo) evidenziano invece una netta flessione dei saldi per questa particolare tipologia contrattuale, che registra inoltre un calo delle assunzioni del -11% rispetto al 2022.

Venezia la provincia con il maggior numero di nuovi posti di lavoro

I nuovi posti di lavoro si concentrano soprattutto nelle province di Venezia (+18.700 posizioni lavorative, di cui 9.300 nel solo mese di aprile) e Verona (+15.400 posti nel 2023 e + 6.400 nell’ultimo mese). Saldi più contenuti nelle altre province: +4.800 a Padova, +3.000 a Treviso, +2.800 a Vicenza e +2.300 a Rovigo nel quadrimestre. L’unica eccezione è rappresentata da Belluno che presenta un saldo negativo per 3.000 posti di lavoro in meno nel quadrimestre e -2.100 nel mese di aprile. La domanda di lavoro è positiva a Venezia (+18%) e Verona (+7%), a fronte di una lieve flessione nelle altre province (attorno al -3%).

I servizi trainano l'occupazione

Il settore dei servizi spinge le assunzioni, con una crescita del +9% rispetto ad un anno, il 2022, che già aveva registrato volumi particolarmente elevati. A fare da traino sono in particolare commercio e turismo (+16%). Anche l’agricoltura conferma la sua ripresa, con il 3% in più dei reclutamenti, mentre l’industria paga il contro rimbalzo di alcuni settori, tra i quali l’industria conciaria (-25% dopo il +55% di un anno fa), la produzione di macchine elettriche (-21% contro il +57% del 2022), l’industria chimico-plastica (-19% a fronte di +35%) e il legno-mobilio (-17% oggi, +50% un anno fa). Le costruzioni mostrano una situazione di stabilità, mentre le utilities evidenziano una modesta crescita (+5%). Nel complesso, il settore secondario mostra una flessione del 5%.

«Il nostro sistema economico sta crescendo e si sta rafforzando in un contesto che va oltre i confini regionali. Siamo una regione che cresce, produce lavoro e benessere - commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Lo confermano i numeri. Siamo tornati ai livelli del 2019, anno di riferimento per l’occupazione in cui si è registrato un record di assunzioni. E ora non possiamo che puntare a migliorare».