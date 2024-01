In un anno i veneziani hanno speso quasi 3,5 milioni in scommesse virtuali

La provincia di Venezia è seconda nel Veneto per quantità di spesa in scommesse virtuali nelle agenzie autorizzate. Spesa che nel 2023 ha portato vincite in un rapporto di circa uno a sei: in tutta Italia gli scommettitori hanno speso in questo settore 415,7 milioni di euro e si sono portati a casa vincite per 2,45 miliardi. In generale questo resta un mercato in crescita, come confermano i dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli elaborati da Agimeg.

Nel corso del 2023, Napoli è stata la provincia con la spesa più alta: 68,9 milioni di euro. Segue Roma con 28,8 milioni di spesa effettiva, chiude il podio Milano con 23,4 milioni di euro. In Veneto, la provincia in cui si è speso di più in scommesse virtuali è Vicenza con oltre 3,5 milioni di euro. Ed è anche quella con le vincite più ricche: la somma del denaro vinto in questa fetta di mercato nel Vicentino supera i 23 milioni di euro.

Al secondo posto c'è Venezia, con 3,456 milioni di euro scommessi in un anno e circa 18,6 milioni di euro vinti. Alla terza posizione in regione, in questa classifica stilata da Agimeg, c'è la provincia di Verona, dove nel 2023 sono stati spesi poco più di 3,2 milioni di euro in scommesse virtuali in agenzia e dove sono stati vinti 18 milioni di euro.