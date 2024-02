Porto di Venezia, nel 2023 aumenta il traffico passeggeri: +121%

Per il porto di Venezia il 2023 è stato un anno da record: +121% sul traffico passeggeri e il miglior risultato nel settore commerciale mai raggiunto storicamente. A dirlo sono i dati delle performance registrate nel 2023 rispetto all'anno precedente: +35% sui prodotti siderurgici, +13% sui Ro/Ro, +18% sulle rinfuse solide. Numeri ottenuti nonostante la flessione del settore container (-3,5% in termini di tonnellate) ascrivibile per lo più al calo dei “Teu” vuoti (-9,6%) rispetto a quelli pieni. E dopo tre anni di attività commissariali il porto di Venezia ha registrato 507.980 passeggeri, di cui 447.027 in modalità “homeport”.

Reggono il porto di Chioggia e il traffico ferroviario

Tiene il porto di Chioggia registrando 747mila tonnellate di merci movimentate, mentre i crocieristi registrano un aumento del 221.4% contando 52.625 passeggeri nel corso del 2023. Anche il traffico ferroviario ha retto, chiudendo il 2023 con valori equivalenti all’anno precedente: sono state movimentate, infatti, via ferro oltre 2 milioni di tonnellate, pari a 4.400 treni lavorati. «Continueremo a operare per realizzare le importanti opere infrastrutturali annunciate che faranno del nostro porto un vero e proprio hub multimodale - commenta Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’AdSPMAS -. Investire nel settore ferroviario, insieme alla capacità di fornire servizi operativi efficienti, significa servire i terminal commerciali e industriali-portuali offrendo a questi una modalità alternativa di approvvigionamento e di conseguenza sostenere l’intera economia regionale. Ciò è risultato evidente, nell’ultimo anno, in particolare nel settore agroalimentare che ha visto incrementare le tonnellate in arrivo via terra, a parziale compensazione del calo in arrivo via nave, e ridursi le quote in uscita via terra dal porto».

