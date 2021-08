Bibione, estate da tutto esaurito, a luglio +37%

A Bibione la stagione turistica è decollata nel migliore dei modi. I numeri parlano chiaro. Le associazioni economiche bibionesi non nascondono l’ottimismo, anche se non vogliono usare toni troppi trionfalistici (l’anno scorso è stata persa la metà dei sei milioni di turisti pre Covid).

Come sottolinea Maria Santorso, presidente Abit (Associazione agenzie immobiliari turistiche di Bibione) che comprende un patrimonio di 11mila abitazioni tra villette e appartamenti, fino al 28 agosto non c’è un posto libero. Nel 2020 è stato perso il 40 per cento del fatturato rispetto all’anno prima. Ma la musica è cambiata. “Giugno opaco, persa la festività di Pentecoste - dice Santorso -. Luglio e agosto da incorniciare, non è stata una sorpresa perché offriamo servizi di altissima qualità»”.

“E’ bello rivedere, seppur tra problemi quotidiani, la gente in spiaggia. E’ tornata la normalità - dice invece il sindaco di San Michele al T./Bibione, Pasqualino Codognotto -. Questa rinascita è importante anche per l’occupazione che nel 2020 ha subito perdite pesanti per quanto riguarda chi lavora nel turismo e le loro famiglie che da queste parti sono molti». Si registra un +37 per cento a luglio che conferma il ritorno dei turisti e c’è ottimismo anche per il mese di settembre.

L’anno scorso i ristoranti hanno pagato un “dazio” pesante a causa delle restrizioni. Quest’anno gli incassi sono aumentati dal 20 al 30 per cento. «Sono ottimista. Gli italiani e gli stranieri apprezzano la nostra spiaggia e la nostra cucina. C’è ripresa e ciò fondamentale per la nostra economia», dice Giuseppe Morsanuto, presidente Confcommercio Bibione. Aumenti di vendite di vino superiori al 40 per cento, considerato che l’anno scorso molti esercizi erano rimasti chiusi e alcuni aperti solo per asporto e con tante restrizioni.