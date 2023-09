Jesolo, estate quasi da record: e ora un autunno ricco di eventi

Un'occupazione media nelle strutture ricettive alberghiere pari al 78,6%, con una permanenza media di 6,2 giorni. Jesolo archivia un’altra estate positiva e accoglie l’autunno con manifestazioni, eventi sportivi e concerti. I dati sul turismo nei mesi estivi, con il recupero registrato a settembre a fronte di un maggio incerto a causa di un meteo non ideale e le incertezze sul fronte finanziario, tracciano un bilancio positivo per la località balneare, pari a quello dell'anno precedente.

I numeri relativi all’imposta di soggiorno riversata segnano una sostanziale stabilità nel periodo maggio-agosto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, considerato da record, con una leggera flessione dell’1,64%. Segnale importante arriva nel confronto dello stesso quadrimestre sull’anno di riferimento, l’ultimo pre-pandemico, vale a dire il 2019. In questo caso il segno è positivo con un incremento del 7%, equivalente a poco più di 300mila euro. «Stiamo vivendo un’estate che sembra non avere mai fine – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. L’amministrazione è impegnata a fare la sua parte, investendo risorse in eventi capaci di portare a Jesolo 3mila persone, solo portando ad esempio l’evento di arti marziali che ospiteremo questo fine settimana. La programmazione prosegue a ottobre e novembre ma siamo al lavoro tanto per le festività natalizie quanto sul 2024».

I dati

I dati statistici evidenziati attraverso il sistema HBenchmark hanno confermato le sensazioni e i rilevamenti registrati durante l’estate, ovvero un andamento complessivo che ha bissato gli ottimi dati del 2022 e questo nonostante un maggio, e parte di giugno, condizionato da un meteo incerto. L’occupazione nelle strutture albergiere è stata, a maggio, del 44,8%, a giugno 74,1, a luglio 86,1, ad agosto 87,2 e a settembre 83. Per quanto riguarda le nazionalità: 34,7% di italiani (in calo rispetto al 38,5% del 2022), quindi Austria 21,7%, Germania 20,3% (in crescita di quasi due punti percentuali, a dispetto di quanti parlavano di un Paese in crisi e quindi poco propenso alle vacanze), Svizzera 4,9%, Ungheria 2,6% (in aumento), quindi altre nazionalità (che comprendono prevalentemente i Paesi dell’Est, in netto aumento) nell’ordine di circa il 15%.

Nelle tre feste canoniche per i tedeschi si sono registrate riduzioni importanti a causa del meteo sfavorevole. La crisi, generale, si è sentita nel budget di spesa a disposizione, per cui c’è stata una tendenza per la scelta degli hotel a tre stelle. Continua a calare lievemente la pensione completa, inalterata la mezza pensione, in aumento la notte e colazione. «Infine lancio una sfida: un patto per la località per la prossima stagione, per riuscire ad avere anche eventi importanti per ottenere un autunno da grandi presenze», aggiunge Contarini. Eventi, dunque, come volano per attrarre ospiti in ogni periodo dell’anno. Numeri positivi anche quelli a disposizione di Confcommercio: si è registrato un aumento dell’11% sul fatturato; quindi del 2,62% nel settore commercio, nonostante, purtroppo, un brutto settembre (questo è il comparto che che subisce di più la vendita online); pubblici esercizi più 8%».