Jesolo, parte l'estate: un fine settimana quasi sold out

Sole, mare pulito e prenotazioni in costante aumento. L’estate è finalmente iniziata e con l’arrivo di condizioni meteo favorevoli, a Jesolo la spiaggia e le strutture ricettive stanno registrando un’ottima occupazione anche grazie ai numerosi eventi di forte richiamo.

Ottimi i segnali che giungono dal sistema ricettivo e del commercio: quello in corso è infatti il primo fine settimana che registra un’occupazione media delle camere di circa il 90%, con strutture che comunicano il sold-out. Parallelamente, i dati prodotti dal sistema H-Benchmark certificano una crescita di oltre il 5% dell’occupazione nelle ultime due settimane con prenotazioni in crescita fino alla fine del mese di agosto. Cresce anche la durata media delle prenotazioni, precisamente di +0,3 giorni per tutte le categorie di strutture. Sul fronte dell’imposta di soggiorno, i dati provvisori relativi al riversato restituiscono l’immagine di un maggio positivo che aiuterà a fronteggiare la flessione prevista per la prima metà del mese di giugno, condizionata dal meteo non favorevole. «Le prenotazioni arrivano, luglio e agosto registrano un tasso occupazione dovrebbe superare l'80% raggiungendo i picchi nel weekend e a Ferragosto - spiega Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori -. Il meteo ci ha penalizzato nel periodo iniziale, ma i numeri si stanno riprendendo e ci auguriamo che la stagione possa essere positiva e anche migliorativa rispetto al 2023».