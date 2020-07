Turismo: Jesolo, aumentano le presenze degli stranieri

Jesolo in controtendenza rispetto ad altre località del Veneto? I dati dell’occupazione nelle strutture alberghiere durante il periodo di luglio hanno registrato un crescente aumento medio anche durante la settimana. E sono aumentati i turisti stranieri, oggi al 50 per cento circa sul totale. Sintesi di quanto emerge dalle rilevazioni H-Benchmark, il sistema che permette all’Associazione Jesolana Albergatori (Aja) di avere un quadro sull’occupazione nelle strutture alberghiere della città.

«Il primo dato importante che emerge – spiega il presidente Aja, Alberto Maschio – è l’aumento dell’occupazione media anche durante la settimana: a fronte della conferma del 90 per cento (con picchi anche del 95 per cento) nei week-and, dal lunedì al giovedì la media occupazione alberghiera si è alzata, nelle ultime due settimane al 60/70 per cento. Sul totale delle presenze, l’ultima settimana ha fatto registrare il 50,4 per cento di italiani; quindi abbiamo Germania (12,4 per cento), Austria e Svizzera (10,9), con significativo aumento di quest’ultima nazione». «Soffre un po’ di più il sistema di camera e colazione, proprio per il fatto di avere più italiani, che prediligono la mezza o l’intera pensione. C’è anche un ritorno del mercato giovane, importante in prospettiva - aggiunge Maschio -. Le difficoltà complessive stanno nel fatto che ci sono molte prenotazioni last-minute (si prenota per la settimana successiva), con conseguenti problematiche nel fare programmazione».

Le previsioni per agosto

«Per quanto riguarda il mese di agosto le sensazioni sono moderatamente ottimistiche, con un tasso di occupazione che dovrebbe essere migliore rispetto a quanto ci aspettavamo - dice Maschio -. Naturalmente, come detto, quest’anno abbiamo prenotazioni sotto data, per cui le proiezioni non sono semplici da attuare; ma, se il trend è quello a cui stiamo assistendo, alla fine di agosto dovremmo avere un calo (nel mese) attorno al 20 per cento. La grande incognita sarà, invece, settembre: ci sarà il calo, naturale (considerato l’avvio delle scuole il 14 settembre), degli italiani; da capire se si confermerà la crescita del mercato straniero. Il bilancio complessivo è, comunque, di cauto realismo, per cui, nel bilancio di tutta la stagione, dovremmo assestarci sull’ordine di un -40 per cento, quindi un po’ meglio di quanto era stato previsto nelle scorse settimane».