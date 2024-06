Veneto, dal turismo la spinta per la crescita nel 2024. Buone le previsioni per l'estate

Il Veneto si conferma prima regione turistica italiana anche nel primo trimestre del 2024 dopo il boom del 2023. I dati da gennaio a marzo di quest’anno registrano per arrivi e presenze una crescita, rispettivamente, del +12% e del +12,6% rispetto allo stesso periodo 2023, pari a 2.968.562 arrivi e 7.394.995 presenze.

Altrettanto intensa la performance del turismo nelle province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso: da gennaio a marzo 2024 l’area del Veneto Orientale ha registrato nel complesso 1.891.138 arrivi (+20,5% rispetto allo stesso periodo 2023) e 4.400.245 pernottamenti (+11,5%; fonte: Regione Veneto), agganciando e ampiamente superando i numeri del 2019 (+7,8% gli arrivi, +6,1% le presenze), ultimo anno non influenzato dalla pandemia. E sono buone le prospettive anche per l’imminente stagione estiva, con la stima di un ulteriore incremento di arrivi e presenze soprattutto internazionali, in Italia (65,8 milioni di arrivi, +2,1%; 266,1 milioni di presenze, +1,1%) e in Veneto, con flussi crescenti anche da Paesi come Polonia e Repubblica Ceca accanto a quelli consolidati da Stati Uniti, Germania, Francia e Austria.

Venezia: «Ticket di accesso: nessun impatto negativo»

«Siamo positivi sulla stagione estiva che si sta aprendo, anche per l’effetto del primo taglio dei tassi e la riduzione dell’inflazione che dovrebbe calmierare i prezzi e quindi incrementare la possibilità di vacanza per un numero crescente di persone - commenta Salvatore Pisani, presidente Gruppo Turismo e Cultura di Confindustria Veneto Est -. A Venezia in questi primi mesi di applicazione, l’introduzione del ticket d’ingresso non ha avuto alcun impatto negativo sugli hotel e i loro ospiti. I dati di occupazione delle camere al 31 maggio sono in linea con i record dello scorso anno, con più del 63% in media da gennaio a maggio 2024». Confindustria condivide anche l’introduzione del CIN (Codice Indicativo Nazionale) per regolamentare gli affitti brevi ed evitare la concorrenza sleale. «Va premiata l’imprenditoria turistica che investe e migliora la qualità dell’offerta - aggiunge Pisani -. A Venezia molte importanti strutture lo stanno facendo, tant’è che da inizio anno registriamo un incremento del ricavo medio per camera del +16%. E ricordiamo che Venezia è da sempre un attrattore di visitatori per tutto il territorio veneto».