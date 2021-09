Veneto orientale, vaccinato l'80% della popolazione

Sono oltre 315 mila le dosi di vaccino somministrate alla popolazione del Veneto orientale, di cui 20.131 dai medici di famiglia. In termini percentuali significa che l’80% della popolazione è stata vaccinata. Il dato emerge dal dipartimento di prevenzione dell’Ulss4: nel dettaglio, 156.590 residenti (il 76%) ha completato il ciclo vaccinale ed altri 7.951 residenti (il 4%) hanno effettuato la prima dose e quindi a breve completeranno il ciclo vaccinale.

Analizzando la copertura per fasce d’età, gli anziani (a partire dai 70 anni) si confermano i più vaccinati con una percentuale che sfiora il 90%, seguiti dalla fascia 60-69 anni che raggiunge l’85,8%, poi le persone in età 50-59 anni con l’80,1% e, a sorpresa, i ragazzi dai 20 ai 29 anni che recentemente hanno aderito in massa raggiungendo il 76,6%. In coda nell’elenco dei vaccinati vi sono i giovanissimi in età compresa tra i 12 e i 19 anni che raggiungono il 64,6%. «Oggi possiamo finalmente affermare di aver raggiunto l’immunità di gregge nel territorio dell’Ulss4 – commenta il direttore generale Mauro Filippi - . In questo territorio l’adesione alla vaccinazione è sempre stata buona ma prevedo un ulteriore balzo a breve termine che ci permetterà di incrementare ulteriormente la platea degli immunizzati».

La decisione di rendere obbligatorio il green pass nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre ha recentemente incentivato le prenotazioni di prime dosi, oltre a queste sabato e domenica prossimi (e nei fine settimana successivi) i centri vaccinali dell’Ulss4 saranno aperti per accogliere 25mila persone reclutate con chiamata attiva, o lettera a domicilio, in età compresa tra 30 e 59 anni che non si sono ancora vaccinate. «Auspico che l’immunità di gregge non faccia desistere gli indecisi a vaccinarsi – conclude Filippi - . L’immunizzazione è fondamentale per debellare questo virus ed impedire conseguenze gravi in caso di contagio. Un esempio concreto: attualmente ci sono 3 persone ricoverate negli ospedali dell’Ulss4 per le conseguenze del Covid19, di cui due in rianimazione, e queste non si sono mai vaccinate».