Davide Sulli è il nuovo direttore dello Spisal di Ulss 4

Il Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal) di Ulss 4 ha un nuovo direttore: si tratta di Davide Sulli, 47 anni, milanese di origine e friulano di adozione. L’incarico è stato formalizzato i giorni scorsi dal direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, dopo la quiescenza dell’ex direttore, Lucia Calgaro.

Sulli si è laureato all’Università degli Studi di Milano in Medicina, poi ha ottenuto la specializzazione in Medicina del Lavoro all’Università degli Studi di Trieste. La sua carriera professionale è iniziata nel 2007 nella Azienda sanitaria Triestina, e dal 2009 ha svolto attività in quella Universitaria Friuli Centrale, fino all’incarico attuale.

«È un onore poter operare in questa azienda sanitaria dalla doppia stagionalità - commenta il neo direttore - infatti, oltre all’attività ordinaria, nel periodo estivo una particolare attenzione è rivolta dallo Spisal alla sicurezza dei lavoratori stagionali che costituiscono un parte importante della forza lavoro di questo territorio. Un ringraziamento particolare per la fiducia che mi è stata attribuita, alla direzione generale, alla direzione sanitaria e alla direzione del Dipartimento di Prevenzione».