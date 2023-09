Tennis, padel, pickleball: nuova vita per il Davis Plus Center nel cuore di Mestre

Ha inizio oggi una nuova vita per il Davis Plus Center nel cuore di Mestre. Lo storico tennis club di Mestre, Ct Davis, di proprietà della famiglia Rallo, ha visto negli ultimi mesi un’importante evoluzione con l’arrivo di due nuovi soci e la scelta di posizionarsi in un contesto diverso, con un notevole intervento di ristrutturazione - sia della parte sportiva che di quella conviviale - e l’inserimento delle nuove discipline di padel e pickleball con campi di altissima qualità.

Il Davis Plus Center è oggi quindi un centro moderno per tutti gli appassionati degli sport di racchetta di Mestre e dintorni con una visione multidisciplinare. Insegnanti aggiornati e qualificati creeranno progetti sportivi individuali e di gruppo per gli appassionati di tutte le età. Clinic, corsi per adulti e ragazzi, lezioni individuali e di gruppo saranno alla base del nostro progetto.

Il Tennis Club Davis nasce nella seconda metà degli anni '60 da un’intuizione del padre dell’avvocato Abram Rallo - appassionato di tennis - in un piccolo lotto di terra a Carpenedo, oggi zona di pregio adiacente al centro di Mestre facilmente raggiungibile con ogni mezzo e con un ampio parcheggio auto in Via Santa Maria dei Battuti proprio davanti al nuovo ingresso principale del circolo.

Il Davis si è da subito contraddistinto per l’ambiente familiare e ha cavalcato l’onda lunga dell’eccezionale espansione del gioco del tennis in Italia dagli anni ‘70 in poi. Di recente, insieme a un pool di imprenditori, è stato ripensato il layout storico del circolo avviando un’importante ristrutturazione finalizzata a unire innovazione, aggregazione ed elevati standard dei servizi offerti. Sono stati dunque realizzati tre nuovi campi da Padel con utilizzo di materiali e strutture di prima qualità, illuminati e coperti durante la stagione invernale per garantirne la fruibilità anche nelle ore serali e per tutto l’anno.

È stato inoltre introdotto un campo da Pickleball, un esperimento e una scommessa sulla diffusione in Italia di questo nuovo sport che tanto appassiona in Usa. Naturalmente resta invariata la possibilità di giocare a tennis su tre campi, anche in tal caso con il vantaggio della copertura invernale. Tanto per il tennis quanto per il padel e il pickleball sono in partenza corsi di gruppo per adulti e ragazzi nonché lezioni individuali e attività agonistica.

In tale spirito il nuovo centro Davis Plus Center è entrato a far parte del network "Plus Center" presente anche in altre città del Triveneto con una dotazione di complessivi 26 campi suddivisi tra i tre sport. La missione intrapresa dal network è di promuovere lo sviluppo del tennis, del padel e del Pickleball come sport salutari, inclusivi e divertenti offrendo a tanti appassionati strutture sempre più innovative e all’avanguardia.

Ogni struttura presenta infatti un ambiente accogliente e professionale i cui membri possono sviluppare le proprie abilità, partecipare ad eventi e tornei, socializzare e trovare momenti di svago. Di base c’è l’impegno a fornire servizi caratterizzati da un alto standard qualitativo, a creare opportunità di apprendimento e di crescita e a promuovere un senso di appartenenza e di identità per tutti i nostri membri.