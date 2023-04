Ddl ecovandali, Speranzon: «Servirà anche a difendere Venezia»

«Le maxi multe previste dal recente ddl per i vandali e gli imbrattatori di monumenti e sedi istituzionali sono un atto dovuto che servirà a difendere anche l’immenso patrimonio culturale veneziano, troppo spesso preso di mira e deturpato da personaggi in cerca d’autore che approfittano della visibilità internazionale di Venezia per dare visibilità alle loro bravate». A dirlo il vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato Raffaele Speranzon, che da veneziano plaude all’ultima iniziativa di governo che prevede un inasprimento delle sanzioni economiche per chi deturpa per protesta o gioco a caccia di click sui social, monumenti e opere d’arte.

«La nostra città è il palcoscenico ottimale per troppi di questi sconsiderati che imbrattando e rovinando monumenti e preziosità storico architettoniche reclamano il diritto alla visibilità, quando la loro è solo estrema barbarie culturale – prosegue Speranzon che è anche membro della VII Commissione permanente, competente in materie di Cultura e Patrimonio culturale -. I nostri monumenti avranno uno scudo normativo in più e i vandali un’occasione in meno per compiere i loro atti. Questo provvedimento, che stabilisce pesanti sanzioni amministrative comminate direttamente dal prefetto, oltre a fare da deterrente per le intenzioni, di fatto si traduce anche in un sacrosanto “chi deturpa le cose di tutti paga”, visto che i costosi interventi di ripristino alla fine prima ricadevano sulla collettività e ora saranno compensati dall’erogazione delle sanzioni». Sanzioni che, a seconda della gravità del fatto, vanno da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 60mila euro. Tali somme si aggiungono poi a quelle cui verranno eventualmente condannati a pagare gli imputati in sede penale o civile.