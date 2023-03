Decalogo anti-spreco d'acqua: le regole per il risparmio idrico anche nelle scuole

Nelle scuole, nei mercati dei produttori, anche negli uffici scatta l’operazione di Coldiretti per educare grandi e piccini al risparmio idrico attraverso il decalogo anti-spreco di "Campagna Amica". Dieci regole che compongono un appello al buon senso rivolto a tutti, per rispondere da subito all’allarme siccità per 300 mila imprese agricole in Italia.

Un terzo del "made in Italy" a rischio

Un sos che riguarda in particolare le regioni del centro-nord, dove il Po e i grandi fiumi sono in secca: un terzo del "made in Italy" a tavola che si produce nella pianura padana, dove si concentra anche la metà dell'allevamento nazionale, potrebbe essere compromesso. A rischio è la produzione degli alimenti base della dieta mediterranea, dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dalla frutta alla verdura fino al mais per alimentare gli animali per la produzione dei grandi formaggi e prosciutti. Senza parlare del riso, le cui previsioni di semina prevedono un taglio di 8 mila ettari e risultano al minimo da 30 anni.

Un patrimonio compromesso dalla situazione di scarsità di acqua «in un 2022 in cui - evidenzia Coldiretti - al nord c’è stato un deficit idrico del 40% rispetto alla media storica delle precipitazioni. Bastano pochi accorgimenti per responsabilizzare tutti, gli agricoltori sono impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali non c’è la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero settore alimentare».

Il decalogo per non sprecare acqua