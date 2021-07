Un milione e mezzo per mettere in sicurezza la viabilità in terraferma

E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica comprensivo di quello definitivo riguardante tutta la superficie viabile pubblica della terraferma veneziana: carrabile, ciclabile e pedonale. «Con questa delibera stanziamo 1,5 milioni di euro per assicurare interventi funzionali al ripristino della viabilità cittadina - spiega l'assessore alla viabilità di Venezia, Renato Boraso -. Si tratta di lavori di carattere puntuale e soprattutto emergenziale».

Inoltre, sono previsti il monitoraggio periodico della viabilità e delle opere d’arte, i sopralluoghi per la verifica di ammaloramenti stradali, la pulizia e la manutenzione delle fontane e l'agibilità invernale delle strade attraverso un Piano che prevede lo spargimento del sale e lo spazzamento della neve. Poi ancora la posa di presidi di pubblica incolumità necessari per lo svolgimento di manifestazioni comunali, interventi programmati di manutenzione ordinaria su strade e segnaletica e quanto serve alla tempestiva gestione della viabilità. «Questa è una delibera fondamentale per garantire la piena sicurezza delle nostre strade - conclude Boraso -, che ci consentirà di ottenere uno stanziamento per risolvere in modo rapido problematiche che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli della pubblica incolumità».