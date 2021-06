La giunta di Venezia approva lavori di ripristino di 25 alloggi pubblici comunali

La giunta comunale di Venezia ha approvato, su proposta degli assessori ai Lavori Pubblici Francesca Zaccoriotto, al Patrimonio Paola Mar, e alla Casa Simone Venturini, due delibere che riguardano i progetti definitivi comprensivi del progetto di fattibilità economica e finanziaria, redatti da INSULA S.p.A, per il recupero di 25 alloggi sfitti non Erp per un totale di oltre 600mila euro.

I dettagli

«Nello specifico – spiega l’assessore Mar, si tratta di 7 alloggi ubicati nel centro storico di Venezia dei quali 4 a S. Croce, 2 a Dorsoduro e 1 a San Polo per un valore complessivo di 400mila euro. Gli altri 18 alloggi sono distribuiti sulla terraferma veneziana, nello specifico 13 a Carpenedo, 2 rispettivamente a Zelarino e a Mestre, e uno a Chirignago per un totale di 203mila euro. Lavori che andranno a valorizzare appartamenti comunali che, una volta sistemati, potranno essere rimessi a disposizione della cittadinanza». «Complessivamente - spiega Zaccariotto - si tratta di lavori affidati ad Insula S.p.A. e che saranno, per il primo blocco di interventi, più corposi e riguarderanno sia manutenzione ordinaria come tinteggiature e verifiche impianti sia straordinaria come il rifacimento servizi igienici, l’adeguamento degli impianti termoidraulci edelettrici, il rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti e dei serramenti interni ed esterni. Tempo previsto di esecuzione dei lavori: 9 mesi. Per il secondo blocco, invece, si procederà con la tinteggiatura, la sostituzione delle caldaie e l’accessibilità servizi igienici. Interventi, questi, che saranno conclusi entro 3 mesi dall'inizio dei lavori». «Una volta conclusi i lavori intendiamo assegnare velocemente queste case - ha dichiarato l'assessore Simone Venturini - evitando tempi morti e soprattutto scongiurando il rischio che le case restino vuote a lungo prima di essere assegnate. Le ultime esperienze hanno confermato la validità dei nuovi sistemi introdotti. Continueremo su questa linea per investire sempre più risorse nella manutenzione delle case e nella loro assegnazione».