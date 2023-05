Deliveroo arriva a Venezia con servizio di consegna a piedi

Il servizio di Deliveroo, celebre piattaforma di food delivery a domicilio, arriva a Venezia. È la prima multinazionale a farlo (nella città antica esiste già un servizio di questo tipo, ma fondato da una realtà locale) e prevede che i "rider" effettuino le consegne a piedi, cosa che succede anche a Hong Kong e Singapore. «È una tappa storica della nostra espansione - commenta Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy -. In un contesto così peculiare non potevamo che entrare in punta di piedi, con una modalità di consegna, a piedi appunto, che è una necessità, ma anche un segno di rispetto e tutela per un luogo unico al mondo».

Presente a Mestre già dal 2018, Deliveroo fa il proprio ingresso in laguna con decine tra ristoranti già attivi e "walker", pronti a consegnare nelle case dei veneziani il cibo e i piatti più amati. L’attivazione del servizio è stata celebrata con uno speciale gondolone che, solcando i canali veneziani, ha trasportato? i primi walker. Tra i ristoranti partner da cui è già possibile ordinare ci sono grandi brand come McDonald’s, Burger King, Old Wild West, ? Grom, ma anche alcuni tra i principali ristoranti locali come Gam Gam, Osteria Leone Alato e Dragone D’Oriente.

Come in tutte le altre città, si può usufruire della consegna a domicilio accedendo alla piattaforma web oppure tramite app, quindi selezionando il ristorante e i piatti che si vogliono ordinare. Nel frattempo è aperto il reclutamento di "walker", così come la possibilità di adesione da parte dei ristoranti interessati a far parte della rete.