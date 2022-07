Citato in giudizio l'ex presidente della Biennale di Venezia, processo il 20 ottobre

Ha denunciato una delle principali banche internazionali per usura bancaria, citando in giudizio David Croff, di origine veneziana, amministratore delegato pro tempore della banca, ex funzionario di Bankitalia ed ex dirigente della Fiat, già presidente della Biennale di Venezia.

C.J., queste le iniziali dell’uomo, nel 2002 aveva aperto un mutuo del valore di 120mila euro con BNL per una casa nella zona Est di Roma. La rata del mutuo ammontava a circa 900 euro mensili. Tutto bene finchè nel 2008 in difficoltà nel pagamento del mutuo, la banca comincia ad applicare il tasso di mora e così la sua famiglia riceve un’azione legale dallo stesso tsituto bancario. Da quel momento inizia a studiare il suo caso e intuisce che nemmeno attraverso un prestito sarebbe riuscito a estinguere il debito, dato che i soldi dello stesso debito sarebbero andati a finire nel tasso di mora divenuto aggiuntivo rispetto al capitale e ai tassi di interesse del capitale. Infatti, dopo aver pagato 5 anni di rate e 37mila euro, la banca ne chiede altri 120mila. Dopo altri 75mila euro accumulati faticosamente, scatta dunque comunque l’esecuzione forzata dell’immobile per vizio di procedura che impedisce di avere la somma restante.

Si accorge così che gli interessi applicati superano i tassi di usura: dalla perizia si evince che il tasso di interesse, infatti, leggermente sotto il tasso soglia di usura, sia stato calcolato su 360 giorni all’anno non 365, arrivando quindi a sforarlo. In numeri: 8,678% contro il tasso soglia dell’8,265%. La data del processo è stata fissata per il 20 di ottobre. La vittima commenta: «Non potevo tacere, di mezzo ci vanno famiglie che faticosamente mettono via del denaro» ci ha spiegato nell'intervista. J.C. è attualmente seguito dai legali Antonio Lamonica Miraglio e Riccardo Lulli.