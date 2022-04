All'Angelo la dermopigmentazione del capezzolo per le donne operate al seno

Si avvia da oggi all'ospedale dell'Angelo il nuovo servizio di dermopigmentazione di areola e capezzolo per le donne operate al seno. «Dopo l'intervento di mastectomia radicale - spiega il primario della Breast Unit, Guido Papaccio - si avvia per le pazienti il percorso della ricostruzione del seno, fondamentale nel recupero psicologico e sociale di una donna che ha dovuto lottare contro il tumore. Per le pazienti selezionate, la dermopigmentazione medica di areola e capezzolo conclude non solo questo percorso ricostruttivo, ma tutto l'iter diagnostico-terapeutico, ed ha quindi un importantissimo impatto psicologico».

La dermopigmentazione viene offerta insieme alle due associazioni Fondazione Avapo Onlus e Trifoglio Rosa Mestre Aps. La tecnica esclusiva prevede la ricostruzione del complesso areola capezzolo attraverso un tatuaggio tridimensionale che è in grado di produrre un eccellente risultato estetico con il minimo della invasività e in ambiente ambulatoriale. «Il progetto 'Insieme sulla stessa barca', all’interno del quale è inserita la dermopigmentazione medica del CAC, intende farsi carico della persona che si ammala in modo olistico, sottolineando l’importanza di considerare, accanto alle attività di tipo prettamente sanitario, una gamma di bisogni ben più ampia che prenda in considerazione aspetti emotivi, relazionali legati alla vita di coppia e sociali fortemente alterati dalle cure resesi necessarie per contrastare la malattia oncologica, ma di grande rilevanza nel condizionare il percorso di guarigione e la ripresa della vita nella sua quotidianità, ha spiegato Stefania Bullo, presidente della Fondazione Avapo. «Si tratta di un nuovo importante traguardo per l’associazione Trifoglio Rosa Aps - ha sottolineato la presidente, Cristiana Csermely - che, in collaborazione con Fondazione Avapo Onlus, sta già conducendo un progetto di aiuto a favore delle donne colpite da patologia oncologica al seno, che consiste nell’offrire sostegno psicologico, assistenziale e previdenziale a coloro che ne fanno richiesta. In questo contesto hanno già usufruito di questo spazio circa 80 pazienti».