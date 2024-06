Manifestazioni, feste ed eventi estivi: ok alle deroghe ai limiti massimi di orario

Manifestazioni, feste ed eventi estivi: la giunta ha dato l'ok alle deroghe ai limiti massimi di orario stabilendo che la conclusione degli eventi nel periodo giugno-settembre avvenga entro mezzanotte. Il provvedimento riguarda tra gli altri le sagra di Sant’Antonio a Marghera, la festa di Sant’Antonio in campo San Francesco della Vigna, le sagre di Carpenedo e Sant’Antonio a Pellestrina, Piraghetto sotto le stelle, Incontriamoci in via Piave. Per il “105 Summer Festival” organizzata da Radio 105 il 21 giugno al parco di San Giuliano la conclusione sarà entro l'una e mezza. Per i concerti in piazza organizzati da Vela nei giorni 29 giugno, 4, 5, 6, 7 e 13 luglio a San Marco il termine è entro la mezzanotte.

«Eventi che testimoniano il fermento di iniziative - commenta l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar - con l’obiettivo di trovare una giusta contemperazione tra il diritto allo svolgimento delle attività di socializzazione e aggregazione, in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità, e il diritto al riposo dei residenti. La maggior parte degli eventi è costituito dalle tradizionali manifestazioni in terraferma, città d’acqua e isole che danno impulso alle conservazione delle tradizioni che costituiscono il collante delle comunità».