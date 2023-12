Quasi 50mila persone con diabete nella città metropolitana, Venezia entra nel programma Cities Changing Diabetes

Venezia entra nel programma internazionale Cities Changing Diabetes, l’iniziativa promossa dallo Steno Diabetes Center di Copenaghen, in partnership con l’University College London, la rete Globale C40, EAT, GEAH, DALBERG e BLOX-UB e con il supporto non condizionato di Novo Nordisk, che vuole guidare il cambiamento attraverso partenariati locali per promuovere la salute come priorità nelle agende cittadine e co-creare iniziative che mirino a migliorare la salute dei cittadini per far fronte alla crescente diffusione di malattie croniche non trasmissibili, come diabete e obesità.

A Venezia il 5,7 per cento della popolazione ha il diabete di tipo due

Secondo le stime più recenti sono quasi 50mila persone con diabete nella città metropolitana di Venezia e circa 15mila nella sola area urbana. Venezia si appresta ad affrontare una sfida particolare: il 5,7 per cento della popolazione ha ricevuto una diagnosi di diabete di tipo due, in linea con i trend epidemiologici nazionali. «Il tasso di mortalità per diabete è inferiore alla media per entrambi i sessi (55,4 in Veneto rispetto al 65,1 in Italia). Ma i tassi di ospedalizzazione per complicanze e mancato controllo dei livelli glicemici sono superiori alla media nazionale», spiega Angelo Avogaro, presidente di Fesdi-Federazione delle società di diabetologia e del comitato promotore Venezia Cities Changing Diabete, che ha detto ancora: «Abbiamo scoperto che le città sono un “fattore di rischio” per lo sviluppo di diabete, dobbiamo quindi concentrarci nel progettare ambienti che favoriscano l'investimento in prevenzione. Tenendo conto che circa metà della popolazione mondiale vive nelle città, gli ambienti urbani devono essere ripensati come luoghi dove coltivare la salute e non solo trovare le migliori cure quando il danno è fatto».

«Entrare nel programma per Venezia è un passo importante e, aggiungo, di “civiltà”, per promuovere la salute come priorità nelle agende cittadine e co-creare iniziative che mirino a migliorare la salute della popolazione, attraverso lo studio dei determinanti sulla salute relativamente al diabete e all’obesità», spiega l'assessore al bilancio di Venezia, Michele Zuin, «Il Comune di Venezia è da sempre attento al tema della salute di tutti i cittadini - aggiunge la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano -. Supportiamo campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, mettendo in campo le forze in nostro possesso per collaborare al meglio e dare alle persone una informazione importante per la loro salute e per i loro cari». Ad oggi, fanno parte del progetto 200 partner in 46 città e in 24 Paesi, con una popolazione complessiva di quasi 250 milioni di abitanti coinvolti.