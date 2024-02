Il dialetto veneziano diventa una lingua parlata in un romanzo fantasy

Il dialetto veneziano entra nel mondo fantasy: a proporre questo inedito binomio è stata l'autrice statunitense Cassandra Clare, che ha usato l'idioma nostrano nel suo nuovo romanzo, Lo scudo del principe, pubblicato da Mondadori lo scorso gennaio. Nello specifico, a parlarlo sono alcuni abitanti di un regno fantastico, chiamato Sarthe, che confina con quello di Castellane, luogo in cui è ambientata la vicenda.

Come riportato da Il Post, Clare si è rivolta alla Language Creation Society, un’associazione internazionale che riunisce appassionati di lingue artificiali, per richiedere una traduzione dall’inglese al dialetto veneziano di alcune frasi pronunciate dai Sarthiani. Un intervento portato poi a compimento dal socio della LCS Francesco Bravin.

A porre per prima l'attenzione sull'inusuale contaminazione linguistica presente nel libro è stata un'utente di X, che ha riportato un estratto nel quale si possono notare alcuni termini del dialetto romanzo primario.

Pseudonimo di Judith Rumelt, Cassandra Clare è un'autrice di romanzi fantasy, nota soprattutto per la saga Shadowhunters che ha venduto più di 50 milioni di copie nel mondo, di cui quasi 2 milioni solo in Italia. Lo scudo del principe, tradotto in italiano da Roberta Maresca e Alessandra Roccato, è il suo ultimo libro.

Nel mondo della letteratura si contano diversi esempi nei quali compare il dialetto veneziano, basti pensare a Hugo Pratt e il suo Corto Maltese o al più recente Non tutti i bastardi sono di Vienna di Andrea Molesini (Sellerio, 2010). Di sicuro, però, l'utilizzo dell'idioma locale in una saga fantasy è un fatto alquanto inedito. La celebre poetessa Alda Merini disse: «I veneti hanno la fortuna di avere una lingua che è poesia in sé, una musica perfetta», sicuramente Cassandra Clare sarebbe d'accordo con lei.