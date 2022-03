Digitour per un turismo all’avanguardia

Nella sede operativa del Venetian Cluster in via Roma, a Spinea, alla presenza di organizzazioni di cluster internazionali e media locali e regionali, Gian Angelo Bellati, presidente di Venetian Cluster, ha delineato gli obbiettivi del progetto Digitour “potenziare il settore del turismo in Europa attraverso strumenti digitali e innovazione”. Finanziato tramite la Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), sotto affidamento dalla Commissione europea, nell’ambito del programma COSME COS-TOURINN-2020-3-04, il progetto Digitour consiste nel fornire supporto finanziario e non finanziario ad almeno 138 imprese provenienti da 12 paesi. Per capire meglio in cosa consiste ne abbiamo parlato con Gian Angelo Bellati.

In cosa consiste?

Durante i 26 mesi di durata del progetto, Digitour creerà un ambiente inclusivo e favorevole all’innovazione per formare e incrementare le capacità di PMI turistiche europee, per integrare strumenti tecnologici innovativi in linea con i loro bisogni e per sviluppare nuove offerte e modelli di business grazie al supporto di esperti. Supporterà, dunque, PMI del settore turistico tramite due tipi di voucher, mirati a coinvolgere diversi livelli di maturità digitale.

Due voucher

Ci sono due tipi di voucher: uno per il rafforzamento di potenzialità e capacità, diretto alle singole PMI che vogliono avvalersi di strumenti digitali e tecnologie; il secondo, per la collaborazione e innovazione, è rivolto a gruppi di PMI disposte a cooperare in progetti innovativi a livello nazionale e transnazionale: in questo caso l'intento è migliorare l'offerta di prodotti e servizi, ma anche i processi di gestione aziendale, marketing e nuovi metodi di promozione.

Si stima che il lancio del bando avverrà ad inizio aprile 2022. Il Consorzio rappresenta organizzazioni da vari paesi europei: Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Serbia e Spagna. Ulteriori informazioni via mail a segreteria@venetiancluster.eu