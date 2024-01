DiMe, cresce l'utilizzo dei servizi digitali comunali. Nel 2024 nuove funzioni

I servizi del contact center DiMe, la piattaforma multicanale del Comune di Venezia, sono sempre più utilizzati. Sono rilevanti in particolare il dato sulle chiamate gestite nel corso del 2023 (210mila) e quello sui certificati emessi ad utenti autenticati con Spid o Cie, oltre 45mila. Sempre più funzioni sono erogate tramite la piattaforma: di recente, ad esempio, il bando autorimessa e, dallo scorso novembre, l'apposita "card" che consente di comunicare i dati degli automobilisti che hanno violato il codice della strada, senza la necessità di inviare altra documentazione. L'amministrazione prosegue in questa direzione, annunciando che nel 2024 attiverà su DiMe una ventina di nuovi servizi legati al sociale, ai servizi abitativi, alla mobilità e ai tributi.

«La genesi e lo sviluppo di DiMe hanno portato ad una riorganizzazione delle attività di molti uffici comunali - commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Abbiamo cominciato dai dipendenti della Direzione servizi al cittadino e imprese, poi lo abbiamo esteso ad altri settori. Ad oggi ci sono 160 uffici abilitati alla gestione dei ticket DiMe, con 650 operatori, per consentire l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese anche attraverso modalità online e telefonica e non più solo allo sportello, che ormai funziona solo su appuntamento. Voglio innanzitutto ringraziare tutti gli operatori coinvolti, sia chi è in front-office e raccoglie le istanze dei cittadini, sia chi è in back-office e gestisce le richieste, perché hanno accettato la sfida di una pubblica amministrazione digitale, al passo con i tempi. Un plauso anche a Venis (la società in house del Comune e della Città metropolitana di Venezia che si occupa del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni) che sviluppa e gestisce i servizi digitali della città».