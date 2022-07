Diplomato con 100 e lode al Marco Polo: «Farò il medico»

Oscar Domenico Bellini, neodiplomato con 100 e lode al liceo classico Marco Polo di Venezia è stato ricevuto venerdì a Ca' Farsetti dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Il giovane si sta ora preparando per sostenere l'esame di ammissione alla facoltà di Medicina. «La mia passione per gli studi umanistici non viene meno anche se vorrei diventare medico - ha sottolineato Bellini - una formazione classica è secondo me fondamentale quando si vuole intraprendere una professione, come quella del medico, in cui ci si confronta con il prossimo. Inoltre la medicina non è una materia totalmente scientifica come la fisica, la chimica o la matematica».

Lo studente, che è anche appassionato di musica e sport, ha espresso grande soddisfazione per aver concluso con cento e lode il suo percorso di studi. «Questo risultato premia nel migliore dei modi tutte le fatiche e gli sforzi di questi anni - ha concluso - e ora spero di riuscire ad entrare a Medicina. Continuerò anche a occuparmi di studi classici, ma anche a praticare corsa e kayak e a suonare l'organo alla basilica dei Frari, come faccio già da molto tempo».