Le mafie in Veneto in tempo di Covid, ultimo appuntamento

Domani, unedì 19 aprile alle 18, in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'onorevole Nicola Pellicani sarà trasmesso il quarto e ultimo appuntamento del ciclo “Le mafie in Veneto in tempo di Covid”. Come si fa la lotta alle mafie nella società? Come si formano gli anticorpi per contrastare la criminalità organizzata? E ancora: come si coltiva la cultura della legalità tra i giovani e nel mondo del lavoro?

Questi saranno i temi di cui discuteremo insieme alla consigliera regionale del Pd Francesca Zottis (vicepresidente del Consiglio Regionale Veneto), Gianni Belloni (direttore del centro sulla criminalità organizzata in Veneto), Luigi Lazzaro (presidente regionale di Legambiente), Gianfranco Refosco (segretario generale Cisl Veneto) e Roberto Tommasi (presidente di Libera Veneto). Dopo il confronto sulle grandi inchieste sulle mafie con i massimi rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze di polizia e del mondo dell’impresa e del lavoro, se ne parla con chi opera quotidianamente nella società.