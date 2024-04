Direttiva Eco Green, Confartigianato: «Senza incentivi sarà il crollo economico degli immobili»

«L'efficentamento energetico del patrimonio immobiliare deciso dall'Europa ha gli obiettivi di far risparmiare sui costi delle bollette i cittadini e inquinare di meno l'ambiente, ma non può generare un impoverimento diffuso della popolazione a causa delle spese “obbligatorie” totalmente a carico dei proprietari, né tanto meno far crollare drasticamente il valore della maggior parte delle case». A lanciare l'allarme sui possibili effetti collaterali di una sbagliata applicazione del recente testo finale della Direttiva Eco Green approvato in Europa – con il voto contrario di Italia e Ungheria - è il presidente della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, Siro Martin

Il rischio del valore casa dimezzato

La Direttiva prevede diversi obiettivi, come la riduzione di inquinanti e consumi energetici del 16% entro il 2030, del 20-22% entro il 2035 e la neutralità climatica entro il 2050. «Nella nostra provincia, però, un'enormità di case rientrerebbero nell'alveo dei vincoli normativi – puntualizza Martin – e in prospettiva lo scenario economico per gestire la questione non è dei più confortanti. Da una parte in molti casi ci sarà la mancanza delle risorse, dall’altra l’avvicinarsi del termine del 2035, che potrebbe segnare il passaggio alla non sostenibilità del sistema pensionistico italiano, limiterà ancor di più la possibilità di spesa per una grandissima fetta di famiglie». Insomma l'applicazione obbligatoria e a completo carico dei cittadini di questa direttiva rischia di “deformare forza legge” il mercato immobiliare e indebitare ulteriormente le persone che, a lavori non fatti per mancanza di disponibilità economiche, si troveranno il valore casa dimezzato, al limite dell'invendibile.

La situazione in provincia di Venezia

Guardando i dati in provincia di Venezia la situazione infatti è complessa; in 24 comuni su 45, oltre il 70% degli stabili è stato costruito più di 40 anni fa. La stima ponderata abbassa al 60% questa quota provinciale perché negli anni, magari più di qualcuno ha efficentato la propria abitazione. Il comune con il maggior numero di case a rischio normativa Ue è Venezia con oltre 20mila edifici vetusti e quindi energivori (il 58,1% del totale, molti dei quali vincolati dalla Sovrintendenza), segue Mira con quasi 6 mila abitazioni (pari al 71% del totale), San Donà con oltre 5mila (71,4%), Chioggia con oltre 4 mila case (58,15%), Portogruaro con oltre 4 mila (76%) e Mirano sempre oltre i 4mila (75,3% del totale). «Per questo prima della conversione della direttiva – conclude Martin – auspichiamo che il Governo apra un tavolo di confronto con le associazioni di categoria. Le ipotesi su cui lavorare ci sono, e potrebbero essere quelle di istituzionalizzare gli incentivi per le ristrutturazioni ma con una percentuale superiore a quella prevista oggi del 50%, senza sanzioni per chi non vorrà fare i lavori e incentivando chi li vuol fare. Serve pensare adun programma di conversione graduale e sensato».