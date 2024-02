Nel grande led wall all'ospedale dell'Angelo le informazioni utili per una vita più sana

Un grande led wall, all'ospedale dell'Angelo di Mestre, mostra messaggi commerciali ma anche di salute e del vivere sano, importantissimi per la popolazione. Attivo da qualche giorno, è stato inaugurato dal direttore dell'Ulss 3, Edgardo Contato, assieme al presidente di Veneta Sanitaria Finanza di Progetto, Giuseppe Russo.

«Il mondo della sanità è probabilmente quello in cui comunicare è più importante - ha commentato Contato - e l'Ulss 3 Serenissima si sforza di utilizzare tutti i possibili linguaggi e canali. Questo dispositivo ci viene messo a disposizione a costo zero. Ai messaggi commerciali affianchiamo anche immagini, appuntamenti, video tutorial e tutto quanto può essere utile per informare chi passa per l'ospedale sulle tante iniziative di salute che questa azienda sanitaria e questo territorio mettono a disposizione».

Il led wall dell'Angelo misura 3 metri per uno e mezzo ed è tra i primi di queste dimensioni ad essere installato in una struttura sanitaria. È stato immaginato e realizzato come strumento di informazione commerciale, ma è stato messo subito a disposizione anche della comunicazione sui servizi dell'ospedale, dell'Ulss 3 Serenissima e del servizio sanitario regionale. Costituisce quindi un esempio di collaborazione tra l'iniziativa privata - Veneta Sanitaria, concessionario dell'Angelo, e di Meneghini&Associati Talent Union - Progetto Partner in Sanità - e il servizio pubblico; e replica, calandola nell'ambito della comunicazione alla cittadinanza, la collaborazione già esistente nella gestione complessiva dell'ospedale.

In questi giorni il led wall propone un video sulla prevenzione dei tumori realizzato dalla Regione Veneto e da "Vivo Bene Veneto". Da ora in avanti ospiterà tutti i messaggi che l'azienda sanitaria, e in particolare il dipartimento di prevenzione, riterranno di diffondere: dalle informazioni tecniche sui servizi dell'ospedale alle proposte di screening, dai temi delle vaccinazioni a quelli sugli stili corretti di alimentazione, dalle regole per un corretto rapporto con l'ambiente agli appuntamenti di salute pubblica.