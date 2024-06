Investimenti per 290mila euro, parte la nuova fase del distretto di Martellago

Confcommercio ha organizzato per il pomeriggio di lunedì 17 giugno, presso il Comune di Martellago, un incontro con le dieci aziende locali che hanno aderito al progetto vincitore del bando regionale a supporto dei distretti del commercio. L’incontro ha lo scopo di illustrare i prossimi step di avvio dell'iniziativa, che si intitola "Mom" (distretto commerciale di Martellago-Olmo-Maerne) e ha ottenuto un contributo di 183mila euro che, sommati alle cifre stanziate del Comune e delle aziende partecipanti, corrisponde a un investimento complessivo di 290mila euro.

«La vittoria nel bando dei distretti - spiega il sindaco Andrea Saccarola - rappresenta un importante traguardo e ci permetterà di implementare iniziative che sosterranno il commercio locale e stimoleranno la crescita economica. Desidero ringraziare la Confcommercio del Miranese per aver guidato con maestria questo progetto». Il bando prevede un co-finanziamento regionale (fino a un massimo del 50% delle spese sostenute) sia a favore delle imprese, sia dell'ente pubblico: i fondi destinati alle aziende saranno impiegati per rimettere a nuovo gli esercizi commerciali, il restante è dedicato a iniziative utili a rilanciare ed animare l'ambiente urbano nel suo complesso. L'applicazione EcoAttivi, ad esempio, premierà i comportamenti “green” dei cittadini tramite l’accumulo di punti da trasformare in buoni da spendere nelle attività locali. Nell'ambito della rigenerazione urbana si lavorerà sul placemaking, un approccio volto alla riprogettazione degli spazi pubblici già messo in atto sul territorio (come lo spazio antistante alla biblioteca di Maerne, reso accogliente e trasformato in uno spazio ricreativo). Grazie ai fondi regionali, spiega l'amministrazione, le aree come questa «si moltiplicheranno» nei tre centri cittadini.

Altro tema è la promozione del territorio tramite un calendario di eventi. Sarà proposta la Fiera degli uccelli di Maerne e sono già cominciate le "notti colorate" di Confcommercio, con negozi aperti fino a tarda sera. Inoltre, nel periodo natalizio il distretto attiverà vari appuntamenti coinvolgendo tutte e tre le frazioni con il Natale Green, che unirà tradizione e sostenibilità.

Soddisfatto Michele Fasulo, capo delegazione di Confcommercio Martellago: «I finanziamenti regionali forniranno un supporto significativo agli esercizi commerciali aderenti e contribuiranno in modo decisivo allo sviluppo economico del nostro territorio. All’incontro parleremo dei prossimi passi con le 10 aziende aderenti e daremo avvio a questo progetto, sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale».