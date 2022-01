Nasce il distretto del commercio di Salzano: investimenti per negozi sfitti, facciate e digitalizzazione

Anche Salzano ha il suo distretto del commercio, ovvero la rete pubblica-privata che valorizza i negozi di vicinato e la vita di comunità attraverso un format identitario. Il filo conduttore si evince dal nome del progetto (“Salzano: la via della seta tra terme, storia ed agro-gastronomia”), che è stato riconosciuto dalla Regione Veneto nel 2019 e che ora otterrà un contributo di 250 mila euro a fronte di investimenti totali per 539 mila euro da parte del Comune e di vari partner coinvolti.

Di questi, 75 mila andranno direttamente alle aziende locali, attraverso tre bandi dedicati ad altrettante strategie di valorizzazione del centro: riutilizzo dei locali sfitti tramite l'apertura di nuove attività; ammodernamento degli interni e delle facciate dei negozi; iniziative di innovazione digitale. Per il resto, i fondi saranno impiegati per tre categorie di spesa: interventi strutturali, percorsi di formazione, promozione tramite eventi e manifestazioni.

In questo modo Salzano potrà seguire altri comuni del comprensorio che, proprio grazie ai contributi stanziati per i rispettivi distretti del commercio, hanno beneficiato negli ultimi anni di operazioni di marketing importanti per sostenere le attività, la ricettività e l’accoglienza, ma anche di fondi per rendere più belli i negozi e le vie commerciali, partendo dall’arredo urbano. La cittadina si è piazzata al sesto posto nella graduatoria regionale su 24 nuovi distretti riconosciuti nel 2019.

Il distretto, secondo il presidente di Confcommercio Miranese Ennio Gallo e la direttrice Tiziana Molinari, è «un valore aggiunto imprescindibile per la comunità, soprattutto dopo che i negozi di vicinato hanno vissuto sulla loro pelle le difficoltà dovute alla pandemia ma, allo stesso tempo, hanno dimostrato di essere in grado di mantenere vivi i paesi e sostenere soprattutto le fasce più deboli». Il sindaco Luciano Betteto aggiunge: «L'obiettivo è valorizzare l’intero territorio, compresa la frazione di Robegano e le periferie, con azioni concrete che coinvolgeranno il Comune, le associazioni di categoria, le singole imprese, enti, istituzioni e associazioni locali».

Sono una trentina i soggetti per ora coinvolti nell’accordo di partenariato, di cui fanno parte anche Pro loco, associazioni culturali, ricreative, benefiche e di promozione sociale, aziende locali, le terme e le principali associazioni di commercianti, artigiani e piccole imprese, agricoltori. A dirigere il progetto sarà il manager del distretto Sandro Marchese, cui spetta il compito di coordinare le iniziative e gli interventi programmati. Il prossimo passo, come spiegato dal vicesindaco Gianni Bolgan, sarà l'avvio degli incontri con le attività produttive e il mondo associativo «per implementare e sfruttare tutte le opportunità che il distretto del commercio offre».

A breve sarà attiva anche l’e-mail istituzionale: distrettodelcommercio@comune.salzano.ve.it tramite la quale tutti i cittadini potranno dare un contributo attraverso le loro idee.