Distributore di snack e bevande in viaggio: nuovo servizio sui regionali Venezia-Bassano

Bevande e snack da acquistare e consumare sui treni regionali di Trenitalia. Quel che è sempre stata prerogativa esclusiva dei treni a lunga percorrenza, Frecce in primis, diventa d’ora in poi un’opzione a portata anche di pendolari e passeggeri regionali. A partire dal 17 agosto, infatti, sui nuovi treni Pop della linea Venezia-Bassano del Grappa sarà presente un distributore automatico di bevande e snack confezionati, un modo per rendere più confortevole il viaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servizio esteso

Per ora si tratta di una proposta riservata ai viaggiatori che partono dalla laguna veneziana per raggiungere la città del Ponte degli Alpini sul Brenta, ma il servizio sarà gradualmente esteso anche agli altri treni Rock e Pop della flotta regionale di Trenitalia.