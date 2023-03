L'emergenza sociale dei disturbi alimentari: incontro-spettacolo sul territorio

Si è tenuto al Teatro del Parco di Mestre, nell’ambito degli appuntamenti di sensibilizzazione sui Dca, i disturbi del comportamento alimentare un incontro-spettacolo rivolto agli studenti degli istituti superiori Algarotti di Venezia e Stefanini di Mestre. Per il Comune di Venezia, promotore nel territorio degli appuntamenti in occasione della XII Giornata del Fiocchetto Lilla, è intervenuta la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano.

«Oggi, con questo momento, continuiamo un percorso iniziato l’anno scorso – ha esordito la presidente Damiano – con il quale stiamo affrontando tutti insieme un’emergenza sociale. Non possiamo girare la testa dall’altra parte e far finta di nulla: dobbiamo parlarne il più possibile e far si che chi soffre di disturbi alimentari riesca a chiedere aiuto e non si senta solo. Per guarire da questa malattia è fondamentale riuscire a tirar fuori le proprie emozioni e la propria voce».

Nell’ambito del progetto “youTHeater”, in collaborazione con l’associazione culturale Farmacia Zooè, è stato messo in scena lo spettacolo teatrale “La Voce”, liberamente ispirato al libro “Oltre. Scoprirsi fragili: confessioni sul (mio) disturbo alimentare” di Sandra Zodiaco. La scrittrice, prima dello spettacolo, ha dialogato con i ragazzi, raccontando la sua esperienza e il suo percorso di guarigione dalla malattia e rispondendo alle tante domande che le sono state rivolte dagli studenti in forma anonima attraverso un’app. Alla testimonianza di Sandra Zodiaco è seguito lo spettacolo con in scena Veronica Di Bussolo e Marina Missiato. A seguire si è svolto il dibattito con la regista Carola Minincleri Colussi e gli esperti terapeuti dello “Sportello Lilla”, curato dall’équipe dell’Associazione Food For Mind Mestre