Centro disturbi alimentari, 500 nuovi pazienti

Sono 500 i nuovi pazienti ambulatoriali registrati al centro per i disturbi del comportamento alimentare dell’Ulss 4, di questi la maggioranza sono con diagnosi di anoressia ed una minoranza di bulimia. I minorenni costituiscono oltre la metà dei pazienti. Nelle due strutture riabilitative dell’Ulss 4 (dedicate e divise specificatamente per le cure a maggiorenni e minorenni) dal 2018 ad oggi sono state ricoverate 320 utenti di cui l’80% con diagnosi di grave anoressia nervosa, e nelle stesse strutture sono state erogate oltre 30.000 giornate in presenza residenziale e 2.300 di presenza diurna.

I minorenni accolti in comunità sono stati 151. A snocciolare i dati che identificano l’entità delle cure per i disturbi alimentari è stato il dottor Pierandrea Salvo, responsabile del centro dedicato alla cura dei disturbi alimentari all’Ulss 4, nell'ambito della giornata di studio “Speranza e dolore. I disturbi dell’alimentazione tra cura e famiglia” in svolgimento al Centro Culturale Da Vinci di San Donà di Piave. Al meeting, svolto in modalità forum per incentivare il confronto tra i partecipanti, sono presenti caregivers, associazioni dei familiari, clinici , psicologi, professori universitari ed in generale esperti in disturbi alimentari da tutta Italia.

Tra i fattori che negli ultimi 4 anni hanno incentivato i disturbi alimentari nei giovani vi è dunque l’isolamento degli stessi a causa della pandemia, isolamento causato sia dalla chiusura delle scuole ma anche a quello delle famiglie nei confronti dei figli, ha spiegato il dottor Salvo. Per questo motivo il fondatore ed attuale vicepresidente del Coordinamento nazionale per i disturbi alimentari, Stefano Bertomoro, ha annunciato una serie di iniziative a livello nazionale per cercare di coinvolgere in queste tematiche anche gli istituti scolastici.