Jesolo vieta di lanciare palloncini, lanterne e coriandoli di plastica

Il Comune di Jesolo ha adottato un’ordinanza che vieta il lancio di palloncini, di lanterne volanti, di coriandoli in plastica e di altri dispositivi riempiti con gas più leggeri dell’aria. «Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell’ambiente - si legge nelle premesse dell’ordinanza -. A causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato lanci massivi, inoltre i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone anche il decesso». Questi prodotti, liberati senza controllo nell’ambiente, sono dunque da considerare a tutti gli effetti dei rifiuti abbandonati nell’ambiente.

Il provvedimento è stato assunto proprio con l’obiettivo di evitare la dispersione di materiali inquinanti, consentendone l’utilizzo nei casi in cui vengano assicurati al suolo e non rischino di volare via. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa di 200 euro. «Questo provvedimento conferma l’impegno dell’amministrazione nel tutelare il patrimonio faunistico e ambientale – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l'assessore all'ambiente, Martina Borin -. Si tratta di un atto di responsabilità condivisa che non intaccherà il valore di sagre, ricorrenze e cerimonie e soprattutto non comprometterà il divertimento dei più piccoli. Senza dubbio contribuirà a difendere l’ecosistema di cui facciamo parte con animali, piante e di tutti gli elementi naturali inoltre rafforza il legame con Plastic Free e con le sue iniziative per diminuire l'impatto delle nostre attività sull'ambiente».