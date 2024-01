Carnevale Venezia: no al trasporto di lattine e contenitori in vetro, divieto anche per lo spray al peperoncino

Niente alimenti e bevande nei plateatici esterni in alcune aree, divieto di trasporto di lattine, bottiglie tappate o contenitori di vetro. E no anche alla detenzione di spray al peperoncino. Sono i divieti imposti dall'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in occasione degli eventi di Carnevale in programma dal 27 gennaio al 13 febbraio.

Tutti i divieti

In vista dell’apertura delle manifestazioni, il provvedimento dispone dalle 9 alle 15 di domenica 28 gennaio, nelle aree interessate dal “Corteo acqueo del Carnevale” e dalla “Festa Venexiana”, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe, il divieto di trasportare, senza giustificato motivo, bevande di qualsiasi genere conservate in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di plastica tappate. Gli eventi avranno il loro centro di svolgimento in Campo dell’Erbaria e lungo le fondamenta del rio di Cannaregio.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di somministrazione di alimenti e bevande, anche nei plateatici esterni, per le attività commerciali presenti nell’area. Vietato anche l'utilizzo, il trasporto o la detenzione di spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono gli stessi effetti (spray alpeperoncino). Chi non rispetta le regole potrà andare incontro a una sanzione che va da 25 a 500 euro.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday