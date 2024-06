Ponte della Vittoria: ipotesi divieto di transito ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate

Mettere in sicurezza auto e bici, fluidificare i flussi e studiare soluzioni alternative per alleggerire il traffico sul Ponte della Vittoria. Sono queste alcune delle priorità che i sindaci di Musile di Piave e San Donà di Piave, Silvia Susanna e Alberto Teso, hanno esposto ieri in un incontro con le principali associazioni di categoria. Al centro del vertice le problematiche riguardanti la storica opera di collegamento, di competenza dell'Anas, non solo per il Basso Piave, ma per tutto il Nordest.

Ipotesi divieto di transito ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate

Alla riunione c'erano anche Confcommercio, Confapi, Confartigianato, Cia, Confindustria, Agrimpresa e Casa Artigiani. Tra le ipotesi sul tavolo c'è quella di istituire il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate. «È stato un incontro molto positivo e costruttivo -spiegano i sindaci -. Vietare il transito ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate ci sembra un primo passaggio da affrontare. Questo per alcune semplici ragioni. Due camion, nello stesso momento, non riuscirebbero a passare sul ponte e bloccherebbero il traffico. Lo stesso accadrebbe anche in presenza di un mezzo di soccorso come un'ambulanza, con tutte le difficoltà del caso. Senza contare - continuano i due sindaci - il pericolo rappresentato dalle bici che utilizzano questo mezzo di collegamento tra le due città. C'è la possibilità di utilizzare percorsi alternativi come il ponte dei Granatieri, anche se possiamo capire il disagio per gli autotrasportatori: siamo disponibili a nuovi incontri, valutando assieme tutte le istanze. In ottica futura - concludono - diventa determinante la bretella dal ponte dei Granatieri al centro di Musile, che potrà essere realizzata quando ci sarà la diaframmatura e l'allargamento dell'argine. Su questo aspetto, Anas si è detta disponibile».

Tra le richieste avanzate nell'incontro c'è quella, eventualmente, di vietare il transito ai mezzi superiori non alle 7,5 ma alle 12 tonnellate, facendo attenzione a chi opera nel settore edile o degli spurghi. Su questo ci saranno ulteriori approfondimenti. Nel frattempo, a Musile, il Comune incontrerà l'associazione Imprenditori per Musile trasmettendo valutando con loro le prospettive sul tema.