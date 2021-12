Quattro docenti dello Iuav di Venezia tra i ricercatori più citati a livello mondiale

È stato pubblicato lo scorso mese di ottobre da Elsevier, il maggior editore mondiale in ambito medico e scientifico, l’aggiornamento annuale del database Stanford Research Excellence, che identifica i ricercatori che hanno prodotto le pubblicazioni più citate nel proprio settore nell’anno di riferimento, esercitando un’influenza significativa nel campo della ricerca.

Al 2% più alto della distribuzione relativa all’anno 2020 appartengono quattro ricercatori dell’Università Iuav di Venezia: Silvio Nocera, professore ordinario di trasporti, nell’area di ricerca “Logistica e trasporti”; Salvatore Russo, professore ordinario di tecnica delle costruzioni, nell’area di ricerca “Ingegneria civile, Materiali”; Sergio Copiello, professore associato di estimo e valutazione, relativamente all’area di ricerca “Edilizia e Costruzioni, Energia” e Paolo Foraboschi, professore associato di tecnica delle costruzioni, all’interno dell’area di ricerca “Ingegneria civile, Materiali”.



«Un ottimo risultato per questi colleghi da tempo impegnati a valorizzare dentro Iuav le aree disciplinari di cui si occupano – commenta il rettore Benno Albrecht – che si aggiunge ai recenti successi della nostra ricerca, premiata dai finanziamenti riconosciuti a Iuav dalle ultime disposizioni ministeriali: per la realizzazione di iniziative coerenti con il Piano Nazionale per la Ricerca sono stati assegnati al nostro Ateneo più di un milione di euro per il biennio 2021-2022; per l’attuazione delle misure previste dal Piano Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione, Iuav beneficia di oltre 100mila euro per contratti di ricerca sull'Azione IV.4 Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione e di 450.600 euro per contratti di ricerca sull'Azione IV.6 Contratti di ricerca su tematiche Green».