Fondazione di Venezia, stanziamenti per 5,3 milioni nel 2024

Il consiglio generale della Fondazione di Venezia ha approvato il documento programmatico previsionale per l’esercizio 2024, che prevede lo stanziamento di 5,3 milioni di euro di erogazioni, di cui 5,1 da destinare al territorio, e altri 177mila euro riservati al fondo per il volontariato e al fondo iniziative comuni di Acri. La quota più consistente, pari a 1,840 milioni, va al settore dell’arte e dei beni culturali; 1,732 milioni sono destinati al settore dell’educazione, istruzione e formazione; 550mila euro vanno a quello della ricerca scientifica e tecnologica. Ulteriori 980mila euro sono destinati ad interventi a favore del territorio in ambiti diversi.

Il piano programmatico dà continuità ai partenariati e ai progetti sulla cultura, sulla formazione, sulla sostenibilità con le grandi istituzioni cittadine – la Fondazione Teatro la Fenice, il Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, le Università veneziane, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, la Venice Gardens Foundation – alle quali si aggiunge la neonata Fondazione Le Stanze della Fotografia istituita in partnership con Marsilio Arte. Si rafforzano le collaborazioni con l’ufficio scolastico regionale per il Veneto e il Csv, così come con enti privati, associazioni e associazioni di categoria a favore di iniziative ad alto impatto quali la promozione delle professioni artistiche e le scuole, o quelle destinate a sostenere l’artigianato di eccellenza, lo sviluppo innovativo d’impresa, la funzione educativa e l’azione della comunità educante.

Gli altri obiettivi: nuova sede, promozione dell'arte contemporanea

L’insediamento presso la nuova sede di palazzo Flangini, prevista per la primavera 2024, segnerà l’avvio di una nuova azione di promozione dell’arte contemporanea, attraverso la valorizzazione delle collezioni novecentesche dell’ente e la realizzazione di nuove iniziative culturali ed espositive. Il piano di azioni conferma infine il sostegno al Polo M9. Il 2024 sarà un anno importante sia per il museo, con l’avvio di una nuova direzione e di una programmazione di grande spessore, sia per il distretto immobiliare, che vedrà completata l’operazione Vivi M9 avviata negli ultimi mesi del 2023. «Il documento di previsione per il 2024 – sottolinea Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia – conferma la volontà della fondazione di contribuire con risorse, competenze e relazioni a favore di un sempre più solido sviluppo della comunità veneziana. Il nostro impegno, sostenuto da politiche di investimento oculate ed improntate a solidi principi di sostenibilità, dà continuità a progetti che ci vedono al centro di una collaudata rete di partner istituzionali, pubblici e privati. Progetti che si traducono in azioni concrete per la valorizzazione in particolare dei giovani, con l’obiettivo di renderli protagonisti consapevoli del presente e del futuro prossimo della nostra città».