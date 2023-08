Dolo, nuovi macchinari per la sosta su stalli blu: ecco cosa cambia

Abaco Spa, gestore del servizio di sosta a pagamento, ha completato nelle scorse settimane la sostituzione di tutti i parcometri che consentono la gestione degli stalli blu presenti sul territorio comunale, installando nuovi ed innovativi macchinari alimentati totalmente ad energia solare che aggiungono nuove funzionalità rispetto a quelle già presenti.

Con i nuovi dispositivi, che prevedono l'inserimento del numero di targa al momento del pagamento della sosta, sarà possibile usufruire di un bonus giornaliero di 15 minuti per la sosta gratuita, spendibile nell'arco della giornata da ciascun utente. Come di consueto il pagamento della sosta potrà avvenire con monete, carte di credito o bancomat, inoltre i nuovi parchimetri sono dotati di terminale che consentono di utilizzare tutti i dispositivi contactless quali smartphone e smartwatch. Gli utenti potranno anche servirsi delle app EasyPark e Telepass che risultano particolarmente comode in quanto permettono di allungare e/o accorciare il tempo di sosta anche se si è distanti dal parcometro e quindi di pagare solamente il costo effettivo di fruizione del servizio.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti è stato inoltre ridotto l'orario di attivazione del servizio nel parcheggio di via Colombo, anticipando di un'ora la pausa di sosta libera che sarà dunque compresa fra le 12:00 e le 15:00 (anziché fra le 13:00 e le 15:00 come avviene nel resto del territorio), con sosta a pagamento dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:30. Tale nuovo orario è una prerogativa degli stalli blu di via Colombo che quotidianamente vengono usufruiti dai genitori che accompagnano i figli presso le scuole di via Vittorio Veneto e via IV Novembre e vuole incentivare una sosta ordinata negli orari di afflusso e deflusso degli scolari.