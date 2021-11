Dolo Sud diventa isola ambientale: al via la riqualificazione del quartiere

Mercoledì 17 novembre, salvo avverse condizioni meteo, inizieranno i lavori di riqualificazione del tratto di via Guardiana compreso tra le intersezioni con viale della Resistenza e via San Giacomo.

L'intervento

Spiega il sindaco Gianluigi Naletto: «L'intervento, naturale collegamento dell'area Dolo Sud con il secondo stralcio del percorso ciclo-pedonale Dolo / Sambruson, recentemente appaltato,costituisce il primo stralcio della creazione dell'Isola Ambientale dell'intero quartiere residenziale di Dolo Sud. La progettazione di fattibilità tecnico-economica è dunque in corso e prevede la trasformazione della viabilità esistente in strada a scorrimento lento, con limitazione del traffico ai soli frontisti». Ecco i lavori che saranno eseguiti: rimozione di alcuni tratti del tappeto d'usura esistente; applicazione del nuovo manto d'asfalto; realizzazione degli incroci con viale della Resistenza e via San Giacomo con asfalto stampato di colore rosso; inserimento di isole parcheggio con pavimentazione drenante in masselli di calcestruzzo autobloccanti in corrispondenza dei posti auto e nuovo manto d'asfalto di colore rosso in corrispondenza dei parcheggi stessi; realizzazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale; realizzazione di due dossi dissuasori di velocità in asfalto posizionati in prossimità degli incroci con via Marzabotto e con via della Resistenza.

L'importo

L'importo complessivo dei lavori, che si concluderanno nell'arco di un mese, ammonta a 39mila euro e per permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza sarà emessa ordinanza di divieto di transito e di sosta lungo il tratto interessato. Conclude il sindaco: «Le attività inaugurano la riqualificazione di un quartiere, quello di Dolo Sud, davvero "tuffato" nel verde, un'area a vocazione residenziale importante, certamente non periferica all'interno del capoluogo e che merita attenzione , con i suoi parchi tanto frequentati da famiglie e bambini».