La domenica ecologica del 26 dicembre sarà il 2 gennaio

La domenica ecologica in programma il 26 dicembre è stata spostata al 2 gennaio. Lo fa sapere l'Area lavori pubblici, mobilità e trasporti del Comune di Venezia con un'ordinanza che stabilisce lo slittamento del blocco totale del traffico nel centro di Mestre. La Regione ha specificato che l’eventuale sostituzione con altri eventi non definiti “Domeniche Ecologiche” è ammessa a condizione che lo scambio consenta di ottenere un beneficio equivalente. Le associazioni di categoria hanno evidenziato le difficoltà che sta vivendo il settore dei servizi, l’incertezza del futuro e le perdite economiche a causa del riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 con il Veneto in zona gialla.

Il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore (fatta eccezione per i mezzi autorizzati) dalle 8.30 alle 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” e il cavalcaferrovia di Mestre, dalla strada regionale 11, da San Giuliano (“via Orlanda” nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e l’innesto alla strada regionale 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito nella mappa (vedi sotto). Le misure antismog entrate in vigore il primo ottobre sono già sospese nella finestra delle festività natalizie: dal 19 dicembre al 6 gennaio. In questo periodo potrebbero essere riattivate solo in caso di livello rosso, a partire dal 27 dicembre.