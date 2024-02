Torna la domenica ecologica, blocco del traffico in centro a Mestre

Domani torna la domenica ecologica. Secondo la normativa prevista dalla Regione, sarà disposto il blocco totale del traffico nel centro di Mestre, fatta eccezione per i mezzi autorizzati. In particolare il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 8.30 alle 18.30, nell’area delimitata da tangenziale, raccordo autostradale compreso tra l’uscita "Marghera" e il cavalcaferrovia di Mestre, strada regionale 11, San Giuliano e via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il transito sarà consentito esclusivamente ai veicoli che utilizzano per la circonvallazione solo gpl, gas metano, e a quelli provvisti di motori elettrici o ibridi, nonché ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili. «L’appello alla popolazione è quello di rispettare l’ordinanza e di usare la bicicletta per girare in città e per conoscere angoli nuovi anche grazie all’ampio sistema di piste ciclabili messo a disposizione dal Comune - commenta l’assessore all'Ambiente, Massimiliano De Martin -. Non dimentichiamo che il nostro territorio ha 200 chilometri di piste ciclabili, parchi e giardini da frequentare per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta magari in zone di prossimità dove non siamo soliti recarci».

Come iniziativa di sensibilizzazione, domenica mattina, alle ore 11, sarà anche aperto un nuovo tratto di pista ciclabile. Il tratto «attraversa l'area verde di via Gobbi in prossimità della casa di riposo Anni Azzurri, in cui sono presenti attrezzature ludiche e campi sportivi, che adesso i ragazzi potranno raggiungere in bicicletta in condizioni di sicurezza», sottolinea l’assessore alla Mobilità, Renato Boraso. Nell'ambito di questo intervento, sono state piantumate nuove alberature ai margini della pista ciclabile e sono stati messi in sicurezza quattro attraversamenti ciclopedonali.

La polizia locale, nella circostanza, ha predisposto dei servizi mirati per garantire il rispetto del divieto di transito da parte degli automobilisti. Saranno istituiti dei presidi in prossimità dei varchi, in aggiunta ai presidi mobili all’interno dell’area soggetta all’ordinanza. Nell’ultima domenica ecologica, erano stati 387 i mezzi controllati e 17 le sanzioni.