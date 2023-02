La domenica sarà ecologica: blocco totale del traffico in centro a Mestre

Torna la domenica ecologica a Mestre. L'appuntamento è per domenica prossima, 26 febbraio, quando ci sarà il blocco totale del traffico in centro città dalle 8.30 alle 18.30. Così come stabilito al Tavolo tecnico zonale metropolitano, tra i tanti, saranno autorizzati al transito una serie di veicoli, come quelli alimentati a Gpl o metano, o che abbiano motorizzazione elettrica o ibrida; potranno circolare anche autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente.

Il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore nell’area delimitata da:

tangenziale A57,

raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” e il cavalcaferrovia di Mestre

S.R. 11

da San Giuliano (“via Orlanda” nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l’innesto alla S.R. 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà

I prossimi appuntamenti ecologici

L'amministrazione comunale di Venezia aveva già definito, con un'ordinanza pubblicata venerdì 21 ottobre 2022, le prossime giornate del 2023, previste per il 26 marzo e il 16 aprile 2023. Fino al 30, infatti, sono in vigore le norme dettate dall'Accordo di Bacino Padano, firmato dalle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, che definiscono per i comuni della pianura padana limitazioni e divieti nel settore trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e agricoltura. L'obiettivo è quello di contenere i superamenti del valore limite giornaliero del Pm10 oltre i 50 μg/m3, da non sforare per più di 35 giorni l'anno.

Come accedere ai parcheggi pubblici

L’accesso dovrà avvenire nel rispetto degli itinerari indicati: