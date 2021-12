San Donà, a Santo Stefano torna la domenica ecologica

Torna a San Donà di Piave la domenica ecologica, un impegno per la riduzione dell’inquinamento dell’aria. Il 26 dicembre i veicoli saranno fermi dalle 8.30 alle 18.30. Lo stop vale per la zona del centro città, come da planimetria allegata. Il perimetro interessato alle limitazioni è stato pensato attorno a un raggio di circa 1 km al massimo dal centro e in maniera da poter comunque raggiungere i punti maggiormente utili (ad esempio l’ospedale, il centro vaccinazioni, il cimitero e le chiese con l’eccezione di quelle più centrali).

Le domeniche ecologiche continueranno fino al mese di aprile 2022, secondo un programma omogeneo per tutti i Comuni interessati nella cui area centrale sarà previsto uno stop totale al traffico, fatte salve le deroghe previste (ad esempio veicoli a gpl, gas metano, elettrici o ibridi; autobus, taxi, veicoli per portatori di handicap e vari servizi pubblici). «La data del 26 dicembre è stata individuata in modo congiunto dai Comuni della Città Metropolitana di Venezia interessati dal provvedimento in modo da non penalizzare in alcun modo i weekend precedenti in cui tradizionalmente si fanno gli acquisti natalizi - così l’assessore a Energia e Ambiente Lorena Marin -. A differenza delle domeniche ecologiche precedenti, anche per evitare le occasioni di contagio, si è preferito non organizzare manifestazioni o eventi. Invito comunque le cittadine e i cittadini a cogliere questa opportunità che capita in un giorno di festa per passare dei momenti all’aperto passeggiando o facendo un giro in bicicletta singolarmente o con la famiglia in un ambiente sicuramente più gradevole».