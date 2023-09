Nelle Coop di Venezia si può donare materiale scolastico per famiglie in difficoltà

Sono ben 16 le Coop a Venezia che aderiscono a "Dona la spesa per la scuola", un'iniziativa solidale che partirà il prossimo sabato 9 settembre 2023, pronta a raccogliere materiale scolastio per famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare. Questa iniziativa permetterà a tutti coloro che lo vorranno di compare matite, quaderni e tutto il necessario per il rientro a scuola e donarlo alle famiglie che non riescono ad affrontare tali spese per i loro figli. "Dona la spesa per la scuola" è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 250 realtà su tutti i territori in cui è presente la Cooperativa e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. La merce donata andrà in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta. Tutti potranno “dare un mano” in modo semplice e concreto acquistando quaderni, pennarelli, pastelli, matite e penne, forbici, gomme, correttori, evidenziatori, astucci, temperamatite, risme di carta e altri materiali didattici.

Il prossimo sabato, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Sia le shopper che le pettorine di riconoscimento dei volontari, con il logo Dona la spesa, sono interamente compostabili per una raccolta solidale attenta all'ambiente. Successivamente i volontari potranno stoccare la merce donata per distribuirla alle famiglie beneficiarie sul territorio.

L'appuntamento dello scorso anno ha raccolto complessivamente in tutti i territori in cui è presente Coop Alleanza 3.0, quasi 163mila confezioni.

Per maggiori informazioni consultare il sito:all.coop/donalaspesa.