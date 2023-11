La guardia di finanza dona alla Croce Rossa 150 litri di carburante sequestrato

Nelle ultime settimane, i finanzieri del II gruppo di Venezia, nell’ambito dei controlli eseguiti su strada alle autocisterne adibite al trasporto di carburanti, hanno riscontrato irregolarità e violazioni alla normativa in materia di accise. In particolare, le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro circa 150 litri di carburante per automezzi, indebitamente rubato dalle autocisterne da parte di alcuni autisti che, in questo modo, lo sottraevano anche all’accertamento e al pagamento dell’accisa sugli oli minerali.

A seguito della confisca dell’intero quantitativo del prodotto precedentemente sequestrato, il carburante è stato devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana di Mestre. La donazione consentirà di alimentare i mezzi di primo soccorso della Croce Rossa per le finalità dell’organizzazione di volontariato.