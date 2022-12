Donati all'Emporio solidale 400 chili di alimenti da destinare alle famiglie

Circa quattro quintali di prodotti alimentari si aggiungono alle disponibilità dell'Emporio solidale di Sant'Alvise, a Venezia, per essere destinati alle famiglie seguite dalla struttura, come dono per le festività di Natale. È l'iniziativa del gruppo Despar, che quest'anno, anziché inviare i tradizionali pacchi dono ai rappresentanti delle autorità istituzionali, ha scelto di utilizzare le risorse per uno scopo solidale.

Alla consegna dei prodotti, avvenuta oggi, 2 dicembre, è intervenuto l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini: «È un esempio concreto di responsabilità sociale - ha commentato l'assessore - di una impresa sul territorio in cui opera. Già in occasione dell'inaugurazione del punto vendita al Rossini avevamo parlato di strutturare e rafforzare la collaborazione per la rete solidale. Oggi qui abbiamo questa prima risposta concreta, una bella iniziativa che conferma l'importante ruolo sociale del centro e l'essenzialità della collaborazione tra pubblico e privato nel campo della solidarietà».

«Per noi è una grande occasione - ha aggiunto Anna Brondino, presidente dell'associazione Corte del Forner e responsabile della gestione dell'Emporio solidale - ed è l'inizio di un percorso che speriamo sia fruttuoso con il gruppo. Le nostre famiglie avranno piacere di ricevere, grazie a questa donazione, qualche coccola in più per le festività». Conclude Giovanni Taliana, direttore regionale Aspiag Service Despar: «Siamo sicuri che l'Emporio saprà destinare al meglio, alle 150 famiglie che segue, il cibo e i prodotti che oggi abbiamo consegnato e per la cui raccolta ringraziamo le autorità che hanno rinunciato ai regali natalizi, aiutandoci a mettere a disposizione dei sostegni ai più deboli. Per noi è un piacere aiutare il territorio che ospita i nostri punti vendita».